الخرطوم تشرع في إجراءات لجمع لاجئي دولة جنوب السودان في مخيمات

أعلن مسؤول سوداني، اليوم الأحد، الشروع في إجراء مسح شامل للاجئين من دولة جنوب السودان بالخرطوم، تمهيدًا لنقلهم إلى مخيمات خارج العاصمة.

جاء ذلك في حديث لمفوض اللاجئين في السودان (حكومية)، حمد الجزولي، في الورشة المشتركة مع الأمم المتحدة حول أوضاع لاجئي جنوب السودان بالخرطوم.

وقال الجزولي: “شرعنا في مسح شامل للاجئين من دولة جنوب السودان (البالغ عددهم 2330 شخصًا)، لتبدأ عملية التسجيل لهؤلاء اللاجئن وتحديد احتياجاتهم وإعادة ترحليهم إلى خارج ولاية الخرطوم”.

وأضاف، “اللاجئون من دولة جنوب السودان بولاية الخرطوم يعيشون في العراء، ولا يجدون الخدمات، وأطفالهم خارج العملية التعليمية”.

وتابع، “المعسكرات المقترحة لترحيل اللاجئين إليها ستكون في ولايتي القضارف (شرق)، وسنار (جنوب)؛ لكنها تحتاج إلى التأهيل”.

من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نوريكو يوشيدا، في كلمتها بالورشة: “نحتاج إلى حلول قصيرة وطويلة المدى للتعامل مع اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين يعيشون في العراء”.

وأضافت، “الحاجة ماسة لإعادة توزيع هؤلاء اللاجئين في المخيمات خارج ولاية الخرطوم، لعدم استطاعتهم العودة إلى بلادهم في ظل الأوضاع الراهنة”.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن أعداد اللاجئين من جنوب السودان يبلغ مليونًا و300 ألف نسمة.

فيما تشير آخر أحصائية للأمم المتحدة في يناير/ كانون أول الماضي إلى أن أعدادهم تبلغ نحو 770 ألفًا، منهم 352 ألفًا وصلوا السودان قبل اندلاع الحرب في العام 2013.