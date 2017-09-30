بطريرك الموارنة: اللاجئون السوريون ينافسون اللبنانيين على لقمة عيشهم

قال البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، السبت، إن “اللاجئين السوريين ينافسون اللبنانيين في لقمة عيشهم”.

وتابع الراعي، في كلمة ألقاها بدار مطرانية “زحلة” شرق لبنان: “لا يمكننا أن نهجر شعبنا لأننا نقوم بعمل خير مع إخوتنا (السوريين)”، في إشارة إلى تسبب السوريين بتفاقم مشكلة البطالة بالبلاد.

وشدد على أنه لا يمكن انتظار “همة الدول” لتأمين عودة اللاجئين إلى بلادهم، بحسب مراسل الأناضول.

ولفت أن “مساحة سوريا أكبر من مساحة لبنان (18 مرة)، ولا يمكننا انتظار همة الدول لحل هذه المشكلة، فهذه الدول لا تهتم إلا بمشاريعها السياسية”.

وأضاف “علينا العمل معًا متكاتفين؛ لتسهيل عودتهم لبيوتهم، لا حقدًا ولا بغضًا، ففضلًا عن الاقتصاد المرهق الذي نعاني منه، هناك الفلتان الأمني والاعتداءات والسرقات التي تهز بلدنا”.

ويعيش في لبنان ما يزيد عن مليونيّ لاجيء سوري، حسب أحدث البيانات الأممية.