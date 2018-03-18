نتنياهو يحرّض ضد المساعدات المالية الدولية لقطاع غزة‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الأحد، إن المساعدات المالية التي يقدمها المجتمع الدولي لقطاع غزة، تستخدمها حركة حماس لحفر الأنفاق.

وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر موقع “تويتر”، معقبًا على إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير نفق يتبع لحركة حماس الفلسطينية في وقت سابق اليوم:” آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعترف بأن المساعدات المالية التي ترسل إلى غزة تدفن تحت الأرض”.

وتابع:” سياستنا تقضي بالعمل بحزم ضد أي محاولة للاعتداء علينا، وتدمير الأنفاق الإرهابية بشكل ممنهج وسنستمر في ذلك”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه أحبط الليلة الماضية، “محاولة من قبل حركة حماس لتجديد مسار نفق في منطقة كرم أبو سالم،على الحدود مع قطاع غزة”، ولم تصدر حركة حماس ردًا على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

إلغاء اجتماع الحكومة

على صعيد آخر ألغت الحكومة الإسرائيلية، اجتماعها الأسبوعي، الذي كان مقررًا عقده اليوم الأحد، بسبب مرض نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة فإن نتنياهو يعاني من التهاب في الحلق واحتقان شديد، إلى جانب ارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه تم تأجيل اجتماعات، منها للحكومة والكابنيت (المجلس الوزاري المصغر) ولحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى جانب إلغاء مشاركة الأخير في احتفالات ومهرجانات ستقام اليوم وغدًا.