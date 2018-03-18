أوكرانيا تمنع الجالية الروسية من التصويت في انتخابات الكرملين

أدانت السفارة الروسية في أوكرانيا، اليوم الأحد، إقدام القوميين الأوكرانيين على منع المواطنين الروس المقيمين في أوكرانيا من الوصول إلى المقار الدبلوماسية الروسية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت السفارة، إنه تم فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في موعدها، ويقوم موظفو السفارة والقنصلية بالإدلاء بأصواتهم، فيما تم منع المواطنين الروس من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب اعتراض القوميين الأوكرانيين وكذلك القوات الأمنية طريقهم ومنعهم من الوصول.

وأضافت السفارة، أنه “لا يُسمح للمواطنين الروس بالدخول إلى السفارة، فيما تمّ السماح لموظفينا، بما في ذلك أعضاء لجنة الانتخابات، بالمرور دون عوائق، وتمّ فتح مركز الاقتراع في تمام الساعة الـ 8:00 بالتوقيت المحلي، والآن يقوم موظفو السفارة بالتصويت… الوضع في القنصليات العامة مشابه”.

في مدينة “الفوف” غرب أوكرانيا، قام ضباط الشرطة وممثلو الحرس الوطني بنصب سياج معدني من الأسلاك الشائكة حول مبنى القنصلية الروسية، حيث يوجد أحد مراكز الاقتراع.

وأعلن ضابط شرطة قرب مبنى القنصلية قائلًا: “نحن نسمح فقط لأولئك الذين يعملون في القنصلية بالدخول، والمسجلة أسماؤهم فقط في القائمة التي لدينا. ولن نسمح لأي شخص آخر بالدخول”.

وقام عدة عشرات من ممثلي الحركة القومية المسماة “الفيلق الوطني” بتركيب خيمة وبراميل بالقرب من المبنى، وينوون تنظيم ما يسمى “ممر العار” لأولئك الذين يرغبون في التصويت بالانتخابات.

ومنعت الشرطة -أيضًا- المرور إلى مباني القنصلية الروسية في “أوديسا” والسفارة في “كييف”.

وكانت وزارة الداخلية في أوكرانيا أعلنت الجمعة، أنها ستمنع دخول المواطنين الروس في بلادها إلى البعثات الدبلوماسية الروسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية على أراضي أوكرانيا، بسبب إشراك موسكو شبه جزيرة القرم -التي تعتبرها أرضًا أوكرانية- في هذه الانتخابات بعد ضمها لأراضيها عام 2014.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية قرار أوكرانيا بأنه غير مسبوق، وذكرت أنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950، ولا تنسجم مع المفاهيم المقبولة عمومًا للبلدان المتحضرة.

وأرسلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مناشدة إلى كييف حول ضرورة مراعاة حقوق الروس في التصويت.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن قرار سلطات أوكرانيا بعدم السماح للمواطنين الروس بالدخول إلى السفارة والقنصليات العامة لروسيا، في يوم الانتخابات الرئاسية يعدّ تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لموسكو.