الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن تمديد العقوبات التي فرضت على روسيا، جرّاء ضمها شبه جزيرة القرم، ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى.

وقال المجلس الأوروبي في بيان صدر عنه الاثنين، إنه “سيجري تمديد العقوبات، من بينها القيود على السفر وتجميد الأصول المفروضة على 150 شخصًا و38 شركة حتى الـ 15 من أيلول/سبتمبر المقبل”.

ورأى المجلس أن “تقييم الوضع لم يعط مبررًا لتغيير العقوبات المفروضة على النظام”. وبعد ضم القرم في عام 2014 بخطوة لم يُعترف بها دوليًا، قالت روسيا إنها “لن تعيد المنطقة”.

ويقول الاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى، إن روسيا توفر شريان حياة للانفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث قتل الصراع أكثر من عشرة آلاف شخص منذ عام 2014.