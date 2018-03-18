لجنة الانتخابات الروسية تعلن إحباط هجمات إلكترونية من 15دولة

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، قولها: “تعرّض موقع اللجنة على الإنترنت، اليوم، لهجمات إلكترونية صادرة من 15 دولة”.
وأضافت بامفيلوفا في تصريح للصحافيين: “أحبطنا الهجوم الإلكتروني صباح اليوم، وواجهنا عبارات “رفض الخدمة” على أجهزتنا”.
ولفتت إلى أن “ذروة الهجوم كانت في الساعة 2:20 بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة”، دون تحديدها.
ويدلي الناخبون الروس، اليوم الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء روسيا، لاختيار رئيس للبلاد، لولاية مدتها 6 سنوات.
وأدلى الرئيس فلاديمير بوتين بصوته في المركز الموجود بأكاديمية العلوم العسكرية في موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.