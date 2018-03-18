لجنة الانتخابات الروسية تعلن إحباط هجمات إلكترونية من 15دولة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد، إحباطها هجمات على موقعها الإلكتروني، قالت إنها صدرت من 15 دولة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، قولها: “تعرّض موقع اللجنة على الإنترنت، اليوم، لهجمات إلكترونية صادرة من 15 دولة”.

وأضافت بامفيلوفا في تصريح للصحافيين: “أحبطنا الهجوم الإلكتروني صباح اليوم، وواجهنا عبارات “رفض الخدمة” على أجهزتنا”.

ولفتت إلى أن “ذروة الهجوم كانت في الساعة 2:20 بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة”، دون تحديدها.

ويدلي الناخبون الروس، اليوم الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء روسيا، لاختيار رئيس للبلاد، لولاية مدتها 6 سنوات.

وأدلى الرئيس فلاديمير بوتين بصوته في المركز الموجود بأكاديمية العلوم العسكرية في موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.