انتخابات الرئاسة في روسيا.. بوتين يخطو نحو ربع قرن في السلطة‎

أفادت نتائج استطلاعات للرأي، أجرى أبرزها معهد “في تي إس يوم” الحكومي، بحصول الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين على 69% في الاستطلاعات الأولية قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت داخل روسيا، اليوم الأحد، انتخابات رئاسية تبدو نتيجتها محسومة لصالح فوز الرئيس الحالي، بوتين (65 عامًا) بفترة رابعة، ليستمر في السلطة، سواء كرئيس أو رئيس وزراء، لنحو ربع قرن.

وتولى بوتين، عام 1999، رئاسة حكومة روسيا الاتحادية، باختيار من الرئيس الروسي آنذاك، بوريس يلتسن (1991- 1999).

وينص الدستور الروسي، الذي تم تعديله عام 2008، على أن فترة الرئاسة 6 سنوات، ويحظر على الرئيس الترشح لأكثر من فترتين متتابعتين.

وترشح بوتين لفترتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، بين عامي 2000 و2008، استنادًا إلى الدستور القديم، ثم فاز، عام 2012، بموجب الدستور المعدل، بفترة رئاسية أولى مدتها 6 سنوات.

وتعهد بوتين، في تموز/يوليو الماضي، بعدم تعديل الدستور، للسماح له بالترشح لأكثر من فترتين متتابعتين أو لعدد غير محدود من الفترات.

ويتنافس في الانتخابات، ثمانية مرشحين، يعد بوتين أقربهم للفوز، وفق استطلاعات الرأي في روسيا.

ومن أبرز المنافسين مرشح الحزب الشيوعي، رجل الأعمال المليونير، بافيل غرودينين (57 عامًا).

وحتى عام 2010 كان غرودينين عضوًا في حزب بوتين “روسيا الموحدة”، وانتقد علنًا النظام السياسي والاقتصادي الحالي، لكنه تجنب انتقاد بوتين.

وبعده يأتي فلاديمير زيرينوفسكي (71 عامًا)، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي القومي المتطرف.

وهذه هي المرة السادسة التي يترشح فيها زيرينوفسكي لمنصب الرئيس، وقد بنى سمعته من تصريحاته الخاصة بكراهية الأجانب.

ومن المرشحين البارزين -أيضًا- كسينيا سوبتشاك (36 عامًا)، وهي مقدمة البرامج التلفزيونية، وتعتبر نفسها خيارًا للناخبين الذين أتعبتهم رئاسة بوتين ومنافسيه المألوفين، وترغب في تنفيذ

تغييرات ليبرالية.

وسيظهر المرشحون في أوراق الاقتراع حسب الطيف السياسي من اليمين إلى اليسار، بينما يوضع بوتين في الوسط، وفق وسائل إعلام محلية.

ويحق لأي مواطن روسي التشرح للرئاسة، شريطة أن لا يقل عمره عن 35 سنة، ويقيم في روسيا بشكل دائم لفترة لا تقل عن عشر سنوات.

ولا يحق الترشح لمن يحملون جنسية أجنبية أو حق إقامة أو أي وثيقة أخرى تمنحه الحق في إقامة دائمة بدولة أخرى.

كما لا يحق ترشح من اعتبرهم القضاء “ليسوا بكامل قواهم العقلية”، أو منعهم من تولي مناصب حكومية، أو يخضعون لأحكام قضائية بسبب ارتكابهم جرائم خطيرة.

ويحق الترشح للمدانين في ارتكاب جرائم خطيرة خلال 10 سنوات، وللمدانين في ارتكاب جرائم خطيرة للغاية خلال 15 سنة من يوم انقضاء العقوبة الصادرة بحقهم.

وتحظر التشريعات الروسية على المرشح الرئاسي امتلاك أموال أو أصول أخرى في بنوك خارج روسيا.

ويجب أن يحصل الشخص، إن كان مستقلًا، على توقيعات 300 ألف مؤيد، بينما يشترط أن يحصل المنتمي إلى حزب سياسي غير برلماني على 100 ألف توقيع.

واستقبلت لجنة الانتخابات المركزية طلبات ترشح 64 شخصًا، بينهم 21 ينتمون إلى أحزاب سياسية، و13 مستقلًا أطلقوا حملات لجمع توقيعات تأييدية.

غيّر أن ثمانية مرشحين فقط تمكنوا من تقديم أوراقهم الانتخابية في الفترة المحددة، وحصلوا على حق الترشح رسميًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنه تم تسجيل 111 مليونًا و425 ألفًا و443 ناخبًا داخل روسيا وخارجها، من أصل قرابة 145 مليون نسمة، عدد سكان البلاد.

وبدأ الاقتراع خارج روسيا، الخميس الماضي، بينما يتوجه الناخبون داخلها إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد.

وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين الثمانية من الحصول على أغلبية مطلقة من الأصوات (أكثر من النصف)، سيدلي الناخبون بأصواتهم في جولة ثانية، يوم الـ 8 من نيسان/أبريل المقبل.

ويخشى الكرملين (الرئاسة) أن تسجل الانتخابات إقبالًا ضعيفًا؛ ما يقلل من شرعية النتائج، وفق تقارير إعلامية.

ودعا بوتين، فى تسجيل مصور أمس، الناخبين إلى التصويت بكثافة فى الانتخابات، قائلًا “هذا قرار شخصي لكل شخص. لكن في حال تهرب المرء من مثل هذا القرار، فسيتم اتخاذ هذا الخيار الرئيس الحاسم دون أخذ رأيه في الاعتبار”.