إسرائيل تدرس تغيير مسار الجدار الفاصل.. وتستعد لهدم منزل منفذ “عملية برطعة”

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يدرس إمكانية تغيير مسار الجدار الفاصل الذي يمر عبر أراضي قرية “برطعة” القريبة من جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية الدهس التي نفذها الجمعة، أحد سكان القرية، وفقًا لما نشره موقع صحيفة “هآرتس” العبرية، مساء السبت.

وبحسب الموقع، “فإن جيش الاحتلال وبعد إجراء الدراسات اللازمة سيوصي القيادة السياسية بالموافقة على تغيير مسار الجدار الذي يضم داخله القرية بالكامل، بحيث يمر من وسط القرية ويقسمها إلى قسمين، الأول وهو الجزء الشرقي وسيتبع للفلسطينيين في الضفة، والآخر وهو الغربي ويتبع للمناطق الإسرائيلية وهو الجزء الذي يقطنه فلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية”.

ووفقًا لـ”هآرتس”، فقد ثار جدل في الأوساط الإسرائيلية في عهد حكومة أرئيل شارون حول مسار ومكان إقامة الجدار في القرية، قبل أن يتم بناؤه شرق القرية بأكملها بحيث يظل الجزء الفلسطيني من القرية والذي تم احتلاله في العام 1967 داخل إسرائيل.

وفي سياق ذي صلة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، أن جيش الاحتلال يستعد لهدم منزل منفذ عملية الدهس، علاء قبها، بعد أن وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بذلك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، دعا إلى إصدار أمر بإعدام منفذ العملية، الذي أصيب بجراح متوسطة.