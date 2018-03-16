مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بعملية دهس في الضفة الغربية (صور)

قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 4 آخرون اليوم الجمعة، بعملية دهس استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال قرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعلن موقع 4040 العبري أن “عملية دهس عند مستوطنة ميفو دوتان بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، استهدفت مجموعة من الإسرائيليين مساء اليوم الجمعة”، مضيفًا أنها أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بحالة حرجة.

وأوضح الموقع العبري أن “قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية هرعت إلى المكان وأغلقت كل المنافذ” .

وأعلنت القناة العبرية السابعة أن “منفذ العملية فلسطيني، وهرب من المكان سريعًا قبل وصول الأمن والجيش الإسرائيلي إلى منطقة الحادث”.

وأكدت القناة العبرية أن “المنفذ تفرد بمجموعة من الإسرائيليين وقام بمهاجمتهم بسيارته وهرب من منطقة الحدث، فيما لا يزال الجيش يقيم الحواجز في محيط منطقة الدهس للوقوف على معلومات توصله للمنفذ”.

إصابات فلسطينية

وفي السياق، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في عدة مناطق اشتباك في قطاع غزة والضفة الغربية، في احتجاجات بمناسبة مرور مئة يوم على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وتدفق قرابة 50 ألف مصل إلى المسجد الأقصى من الصباح، رغم الإجراءات الإسرائيلية القمعية، متخطين حواجز الاحتلال الإسرائيلي على مداخل ومخارج مدينة القدس المحتلة.

وقمع جنود الاحتلال الإسرائيلي وقفة سلمية رافضة لقرار ترامب حول القدس في بيت لحم، بينما شهد المدخل الشمالي لمدينة البيرة عند حاجز “المحكمة” مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وقد شهدت مناطق الزاوية والشهداء بمدينة الخليل مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى إصابة اثنين بجراح طفيفة بعدما أطلق جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.