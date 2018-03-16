صحيفة: الآلاف من “جلادي داعش” يتربصون ببريطانيا

حذر تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ممن أسماهم “جلادي داعش” والذين يتواجد بعضهم حاليًا في بريطانيا.

وقال التقرير إنه منذ ظهور تنظيم داعش في العام 2014 ، فر حوالي ستة آلاف مواطن أوروبي إلى سوريا والبلدان المجاورة للانضمام إلى التنظيم الوحشي.

وتقدر وكالة تطبيق القانون الأوروبية “اليوروبول” أن حوالي ثلث هذا العدد لقوا حتفهم في القتال، في حين أن البعض ربما عادوا إلى ديارهم، لكن الوكالة تصر على أن الغالبية العظمى لا يعرف مصيرها.

وقال روب واينرايت، المدير التنفيذي لـ “يوروبول”: “ربما يتمكن عدد كبير، ربما أكثر من ألف من العودة”.

وأضاف: “إذا عادوا، فسوف يكونون في حالة أكثر تطرفًا مما كانوا عليه عندما غادروا، نظرًا لخوضهم نزاعات مسلحة”.

واعتبر واينرايت أن “هؤلاء يشكلون تحديًا من تلك التي تمثل أولوية قصوى في مجتمعنا”.

بدورها، قللت قوات الشرطة المحلية البريطانية، بحسب الصحيفة، من شأن عدد المقاتلين البريطانيين المرتبطين بـ داعش القادرين على العودة إلى بريطانيا، زاعمة أن الرقم أقل من 100 شخص.

وشدد وينرايت على أنه من المهم وجود أنظمة لضمان التعرف على كل عائد وتقييمه.

وأكد وجوب “أن يكون لديك ما يكفي من تبادل المعلومات الاستخبارية مع شركائك الأوروبيين للحصول على أحدث المعلومات حول ما كانوا يشاركون فيه في سوريا والعراق وما هو الدافع المحتمل لديهم للعودة”.

وقال: إن “مواقع التواصل الاجتماعي سمحت لداعش بأن تحدث ثورة في طريقة عملها على نطاق عالمي، وكل هذه العوامل تشير إلى تطور في التهديد من الإرهاب، ومن شيء كان ينظر إليه دائمًا على أنه قضية أمن قومي إلى شيء أصبح الآن يشكل قضية أمنية جماعية”.