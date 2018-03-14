49 مثليًا قتلهم داعش.. أرملة منفذ هجوم فلوريدا تواجه السجن المؤبد

تبدأ اليوم الأربعاء محاكمة أرملة مسلح قتل 49 شخصًا في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما يقول ممثلو الادعاء إنه هجوم خططه تنظيم داعش.

وتواجه نور سلمان، أرملة عمر متين، عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما أدانتها محكمة جزئية في أورلاندو بمساعدة زوجها وتحريضه وعرقلة تحقيق اتحادي في المذبحة التي جرت يوم الـ 12 من يونيو/ حزيران 2016 في ملهى بالس الليلي.

وكانت سلمان (31 عامًا) في منزلها مع ابنهما الذي كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات حينما وقع الهجوم الذي انتهى بمقتل متين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، لكن الادعاء قال إنها كانت تعرف بمخططات زوجها ولم تفعل شيئًا لمنعه.

وتبدأ المحاكمة المتوقع أن تستمر شهرًا في محكمة أورلاندو، حيث تجمع محتجون خلال اختيار هيئة المحلفين للمطالبة بإدانة الزوجة.