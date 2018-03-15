روسيا: تسميم جاسوس في بريطانيا ربما يهدف لتعقيد كأس العالم

نقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله، اليوم الخميس، إن الدافع وراء تسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال في إنجلترا ربما كان يهدف إلى تعقيد استضافة روسيا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن لافروف قوله إنه يأمل في تعافي العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال من هجوم بغاز أعصاب في بريطانيا حتى يتمكن من المساعدة في توضيح ما حدث.

وتقول بريطانيا إن روسيا مسؤولة عن استخدام غاز الأعصاب “نوفيتشوك” في هجوم على سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية. ويرقد كلاهما في وضع خطير في مستشفى منذ العثور عليهما يوم الرابع من مارس/ آذار.

من جهتها، قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن “سلوك بريطانيا فيما يتعلق بالخلاف مع روسيا يظهر أن لدى لندن أمرا تخفيه”.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على “فيسبوك” اليوم: “لندن لديها ما تخفيه. الشركاء متوترون”.

وجاء هذا التعليق بعد قليل من تصريح وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون بأن بلاده ستستثمر 48 مليون جنيه استرليني (67 مليون دولار) في مركز جديد للحرب الكيماوية تابع للوزارة مقره مختبر البحوث العسكرية في بورتون داون.