واشنطن تعلن إرسال تعزيزات عسكرية أمريكية إلى منبج

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الأمريكية، كينث ماكينزي، إن الولايات المتحدة أرسلت تعزيزات إلى منبج والجبهات الجنوبية في سوريا؛ إثر انسحاب عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من جنوب وادي الفرات وتوجهها نحو منطقة عفرين شمالي البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع دانا وايت، المتحدثة باسم وزارة الدفاع “بنتاغون”، الخميس.

وأوضح ماكينزي أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعم عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جنوب وادي الفرات، ذهبت إلى عفرين، وأن هذا أدى إلى بطء العمليات ضد تنظيم “داعش”.

وأشار إلى استمرار الاشتباكات في المنطقة، وأنهم يراقبون التطورات هناك عن كثب.

وفي رده على سؤال حول قيام الولايات المتحدة بأي تعديلات من عدمها في المنطقة إثر توجه عناصر قوات سوريا الديمقراطية إلى عفرين، قال ماكينزي: “قادتنا الميدانيون دائمًا يقومون بتقييم حول ما يحصل على أرض المعركة، وهذه التفاصيل التكتيكية لا أملكها، لكن يمكنني القول إنه من المحتمل أننا أرسلنا بعض التعزيزات إلى الجنوب ومنبج؛ من أجل ضمان أمن قواتنا”.

وبخصوص أخذ 1700 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية موافقة الولايات المتحدة للذهاب إلى عفرين من عدمه، قال ماكينزي: “اتصالنا الجيد متواصل مع أولئك، وتحدثنا بهذا الأمر، وقرار إعادة التموضع مجددًا عائد لهم”.