تركيا تبحث مع أمريكا إقامة “منطقة آمنة” حول منبج السورية

قال المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن تركيا ستقيم مع الولايات المتحدة “منطقة آمنة” حول مدينة منبج شمال سوريا إذا أوفت واشنطن بوعودها.

وأضاف المتحدث إبراهيم كالين لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية، أن “الاتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن منبج ملزم، وأن تغيير وزير الخارجية الأمريكي لن يحدث فارقًا بالنسبة للاتفاق حتى وإن تأخر أسبوعًا أو أسبوعين”.

وأكد أن تركيا تتوقع أن تطهر قواتها مدينة عفرين من المسلحين الأكراد “في القريب العاجل”، وأن أنقرة لا تعتزم تسليم المدينة للحكومة السورية بعد إتمام حملتها العسكرية بالمنطقة.

وفي سياق آخر، شدد إبراهيم كالين، على أن جهاز المخابرات الوطنية التركي (إم.آي.تي) يعمل على إخراج مقاتلي جبهة النصرة من الغوطة الشرقية السورية المحاصرة. موضحًا أن “تركيا لا تريد وجود منظمة متشددة في الغوطة الشرقية”.

والأسبوع الماضي قالت جماعة جيش الإسلام السورية، إنها وافقت على إجلاء مقاتلي جبهة النصرة، المحتجزين في سجونها بالغوطة، إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.