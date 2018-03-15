ماي تعتزم زيارة المدينة التي شهدت تسميم العميل الروسي

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إنها ستزور، اليوم الخميس، مدينة سالزبري في إنجلترا، والتي شهدت حادث تسميم العميل المزدوج السابق الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز للأعصاب.

وأضاف المتحدث، أن رئيسة الوزراء ستلتقي مع الجمهور والعاملين في الشركات ومسوؤلي خدمات الطوارئ في سالزبري، حيث ستستمع أيضًا إلى إفادة من إدارة الصحة العامة في إنجلترا.

وكان دبلوماسي روسي كبير، أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أن موسكو لم تطور أبدا حتى في حقبة الاتحاد السوفييتي السابق برنامج الأسلحة الكيميائية “نوفيتشوك”، (غاز الأعصاب) الذي يشار إليه في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف،وفق ما نقلت عنه وكالة “انترفاكس”: “ليس هناك أي برنامج لتطوير أسلحة كيميائية تحت اسم “نوفيتشوك” لا في ظل الاتحاد السوفييتي السابق ولا في روسيا”.

وتعرض سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) لتسميم بغاز الأعصاب في سالزبري في جنوب غرب انكلترا تقول السلطات البريطانية إنه من صنع روسي، ولا يزالان في المستشفى بحالة حرجة.