مقتل طيارين اثنين جراء سقوط طائرة عسكرية أمريكية في فلوريدا

قالت البحرية الأمريكية إن طيارين اثنين قتلا إثر سقوط طائرة من طراز إف/إيه-18إف سوبر هورنيت خلال طلعة تدريبية قبالة ساحل كي وست في فلوريدا.

وأضافت البحرية في بيان، أن الطيار ومساعده انتشلا من المياه وأعلنت وفاتهما بعد سقوط الطائرة، بينما كانت تتجه للهبوط في محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات البحرية.

وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان نشر على تويتر في وقت مبكر اليوم الخميس “أدعوكم لمشاركتي بقلوبكم وصلواتكم من أجل الطيارين وأسرتيهما والبحرية الأمريكية”.

وقال متحدث باسم البحرية في بيان، إن اسمي الطيارين لن يعلنا لحين إبلاغ أسرتيهما.