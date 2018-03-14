بريطانيا تغير سفيرها لدى إيران‎

قالت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها قررت تغيير سفيرها الحالي في العاصمة الإيرانية طهران نيكولاس هبتون وتعيين سفير جديد هو راب مكير.

وذكرت وكالة أنباء “انتخاب” الإيرانية، المقربة من الرئيس حسن روحاني، أن “بريطانيا قررت تغيير سفيرها الحالي نيكولاس هبتون، بعد 5 أيام على استهداف مبنى السفارة الإيرانية في لندن من قبل عناصر تنتمي إلى المرجع الديني المعارض صادق الشيرازي”.

وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت، السبت الماضي، السفير البريطاني لدى طهران نيكولاس هبتون، عقب الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن، ونقلت له احتجاج طهران الشديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، يوم السبت، إن هبتون أعلن اعتذار الحكومة البريطانية رسميًا عن الهجوم.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، هدد، اليوم، بقطع بلاده للعلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا أو تخفيف مستوى العلاقات بين البلدين إذا لم تتخذ إجراءات لمحاكمة مهاجمي السفارة الإيرانية في لندن.

وقال بروجردي، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الأمن القومي لبحث الهجوم على السفارة الإيرانية في لندن من قبل أنصار المرجع الديني المعارض صادق الشيرازي “إن سلوك الحكومة البريطانية إذا لم يتغير في قضية الاعتداء على السفارة الإيرانية فإننا سنتصرف بطريقة تجبرنا على اتخاذ قرار بقطع العلاقات أو تخفيفها لضمان مصالحنا”.

واتهم المسؤول الإيراني الحكومة البريطانية بما سمّاه “التعاون والفشل في التصدي للهجوم الذي تعرضت له سفارة إيران من قبل التيار الشيرازي”.