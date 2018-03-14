على خطى فتاة شارع “انقلاب”.. إيرانية تتحدى السلطات وتسير دون حجاب في طهران (فيديو)

على خطى الفتاة فيدا موهافيد، التي اعتقلت بعد أن خلعت الحجاب في شارع “انقلاب” بالعاصمة الإيرانية طهران، كانون الأول/ديسمبر الماضي، ظهرت فتاة إيرانية بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، وهي تسير بأحد شوارع طهران دون حجاب، فيما توقف أحد الشباب ونزل من سيارته محاولًا إقناعها بارتداء الحجاب.

وبحسب الفيديو، فإنه في الوقت الذي هدد فيه الشاب الفتاة بالاتصال بالشرطة، قالت له: “لن أتراجع وأنا لست شقيقتك واتصل بالشرطة ولست خائفة من أحد، وهذا شأن يخصني، وإذا كنت شجاعًا اضربني. وهذا حقي أن أظهر بشكل جميل من دون وشاح”.

من ناحيتهم، وتعليقًا منهم على الفيديو، قال مغردون إن “الشاب ضرب الفتاة”، مرجحين أن يكون الشاب أحد أفراد قوات التعبئة “الباسيج”، في حين أشاد المغردون على “إنستغرام” بشجاعة الفتاة.

يشار إلى أن العديد من النساء الإيرانيات قمن في الفترة الأخيرة بخلع الحجاب في الأماكن العامة، اعتراضًا على قانون يجبر النساء على ارتدائه.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من النساء دون حجاب، حاملات إياه على عصا خلال تواجدهن في شوارع طهران، في خطوة تعبر عن الغضب المتزايد من النظام.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات الإيرانية الفتيات اللاتي يرفضن الالتزام بالحجاب الذي يفرضه النظام منذ عام 1979، في حين قضت السلطات القضائية بالسجن لمدة عامين على فتاة خلعت حجابها، بحسب ما ذكر موقع “ميزان” الإلكتروني التابع لوزارة العدل الإيرانية الأربعاء الماضي.