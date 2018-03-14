“رسائل الكراهية”.. أحدث حلقات الإسلاموفوبيا في بريطانيا

حذّر رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا أنس التكريتي، كافة المسلمين القاطنين في عموم البلاد من الانجرار خلف الاستفزازات التي تقوم بها بعض الجماعات اليمينية المتطرفة، المتمثلة في رسائل كراهية أُرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى عدد كبير من المواطنين في عدة مدن بريطانية.

تحذير التكريتي جاء على خلفية قيام مجموعات يمينية متطرفة في عدة مدن بريطانية، نهاية الأسبوع الماضي، بنشر رسائل توبّخ المسلمين وتشجّع الهجمات ضدّ مساجدهم وتدعو البريطانيين إلى معاقبتهم.

وقال التكريتي إنّ “كثرة الرسائل المماثلة التي وُزّعت في بريطانيا قبل عدة أيام، تدل على مدى انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا وعموم القارة الأوروبية”.

وأضاف أنه “رغم أنّ هذه الرسائل، تُعد من عمل حفنة قليلة من العاجزين وغير القادرين على تحكيم العقل والمنطق، إلّا أنه من الخطأ تجاهل الحقائق التي تتستّر وراء تلك الرسائل”.

وأوضح أنّ “الرسائل أحدثت قلقًا لدى مسلمي بريطانيا، وأنّ بعض الأهالي القاطنين في المناطق التي بُعثت إليها الرسائل، باتوا يخشون الخروج من منازلهم”، معربًا عن “امتنانه من أخذ الشرطة البريطانية تلك الرسائل على محمل الجد، والبحث عن مصدره والأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة”.

ولفت إلى أنّ “الجماعات اليمينية ما كانت لتتجرّأ على القيام بمثل هذه الممارسات، لولا إهمال السلطات الرسمية لتعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا على مدى السنوات الماضية، ورفضها الاعتراف بوجودها في البلاد”، مشيرًا إلى أنّ “ظاهرة الإسلاموفويبا في بريطانيا لا تستهدف المسلمين فقط، بل تهدد النسيج الاجتماعي في البلاد، من خلال زرع بذور الفتنة بين الشرائح المختلفة”.

ودعا التكريتي جميع الأطياف والشرائح الموجودة في بريطانيا إلى “التوحّد والوقوف في وجه هذه الظاهرة والتنديد بها”.

من جانبه قال الرئيس السابق للمجلس الإسلامي البريطاني إقبال سكراني، إنّ “الرسائل التي انتشرت مؤخرًا، تهدف إلى نشر الخوف وإحداث شرخ داخل المجتمع البريطاني”.

ووصف سكراني نشر رسائل تحتوي على تهديدات ضدّ المسلمين بـ”العمل الشرير”، مبينًا أنّ “الهدف الأساس من هذه الخطوة، هو زرع بذور النفاق والفتنة بين الشرائح المختلفة في بريطانيا، وإفساد حالة التضامن والانسجام القائمة بين مختلف الأطياف في البلاد”.

وأشاد سكراني بموقف الحكومة البريطانية المنددة للرسائل العنصرية، مطالبًا الأخيرة “بإجراءات أكثر صرامة ضدّ الجماعات اليمينية المتطرفة التي تحاول زرع البغض والكراهية بين القاطنين في البلاد، وذلك بهدف الحيلولة دون تكرار مثل هذه الفعاليات”.

وتدعو الرسائل التي بُعثت نهاية الأسبوع الماضي، إلى جعل 3 نيسان/أبريل المقبل، “يوم عقاب المسلمين”، وتزعم أن “المسلمين يتسببون بالأذى والضرر للأغلبية البيضاء”.

وأضافت الرسالة أنه “ستكون هناك مكافآت للتحرك ضد المسلمين”.

وحددت الرسائل جوائز الاعتداء على المسلمين، على شكل نقاط، فمن يقوم بالاعتداء اللفظي ضد شخص مسلم ينال 10 نقاط، و25 نقطة لمن ينزع حجاب مسلمة، و50 نقطة لمن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم، و100 نقطة لمن يضرب مسلمًا، و250 نقطة لمن يعذب مسلمًا، و500 نقطة لمن يقتل مسلمًا بمسدس أو سكين أو دهسًا بسيارة، و1000 نقطة لمن يحرق أو يفجر مسجدًا.

بدورها، أعلنت الشرطة البريطانية عن أن وحدة مكافحة الإرهاب، شمال شرق المملكة المتحدة أطلقت تحقيقًا حول رسائل الكراهية.