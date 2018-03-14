بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيًا روسيًا.. وموسكو تعلق

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، في كلمة أمام البرلمان، إن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيًا روسيًا متورطين بقضية مقتل الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية طرد للدبلوماسيين، منذ أكثر من 30 عامًا.

وأمهلت ماي الدبلوماسيين الروس أسبوعًا لمغادرة بريطانيا.

وأعلنت ماي أن بريطانيا ستعلق كل الاتصالات الثنائية المقررة على مستوى عالٍ مع روسيا.

وأتمت ماي: “سنلغي اجتماع وزير الخارجية الروسي في بريطانيا، ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة، أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا”.

رد روسي

وفي رد روسي على الإجراء البريطاني، قالت السفارة الروسية في لندن، الأربعاء، إن هذا القرار تصرف عدائي ولا مبرر له.

وقال السفارة الروسية، في بيان: “نعتبر هذا تصرفًا عدائيًا غير مقبول بالمرة ولا مبرر له وقصير النظر”.

وتابع: “مسؤولية تدهور العلاقات الروسية البريطانية تقع برمتها على عاتق القيادة السياسية الحالية في بريطانيا”.

وكان السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو حذر بريطانيا من إجراءات مماثلة إذا طردت دبلوماسيين روسيين.