إيران تغلق أكبر مصنع للسكر بسبب إضراب العاملين (صور)

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أحد أكبر مصانع السكر في البلاد؛ بسبب إضراب الموظفين والعاملين فيه عن العمل نتيجة لعدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، بحسب ما ذكر بيان لدائرة العلاقات العامة في مصنع “نيشكر هفت تبه”.

وقال البيان، إن “إدارة مصنع “نيشكر هفت تبه” لصناعة السكر “أغلقته بشكل مؤقت، منذ صباح اليوم السبت؛ بسبب إضراب العاملين والموظفين عن الدوام”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من الإغلاق واصل العمال احتجاجهم أمام مبنى المصنع للمطالبة بحقوقهم”.

ويكافح نحو 5 آلاف عامل وموظف في الشركة للحصول على رواتبهم، منذ عدة أشهر، وقبل نحو أسبوعين، قام أحد عمال الشركة بالانتحار؛ احتجاجًا على تأخر الرواتب.

ويعتبر مجمع “نيشكر هفت تبه”، بالقرب من مدينة “الشوش” التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، أقدم مصنع لإنتاج قصب السكر في البلاد، وواجهت الشركة التي تشرف على إدارته، منذ ثلاث سنوات، مشاكل مالية.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية الإيرانية، إنه “بسبب الإضراب احتجاجًا على عدم دفع أجور العمال والموظفين في شركة قصب السكر، منذ عدة أشهر، فقد تراجع الإنتاج”.