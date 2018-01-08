إذاعة للمعارضة الإيرانية: السلطات تعتقل 1000 متظاهر في خوزستان بينهم 400 امرأة

أفاد موقع إذاعة “زمانه” التابعة للمعارضة الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن السلطات الإيرانية اعتقلت أكثر من ألف متظاهر بينهم 400 امرأة في محافظة خوزستان، وعاصمتها الأحواز، جنوب إيران، ذات الأغلبية العربية، مع دخول الاحتجاجات ضد النظام في عموم البلاد يومها الثاني عشر.

ونقلت الإذاعة، التي تبث من خارج إيران، عن مصادر مطلعة قولها: “اعتقال أكثر من ألف متظاهر في الأحواز وضواحيها بينهم 400 امرأة”.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب المعتقلين من مدن “إيذه، ومسجد سليمان، وشادكان، وشوشتر”، مضيفة أن “أغلب المعتقلين نُقلوا إلى مراكز احتجاز وسجون في مدينة الأهواز”.

وأبدت أسر المعتقلين قلقها حيال أوضاع ومصير أبنائهم، الذين انقطع التواصل معهم بعد نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في الأحواز.

وقالت المصادر إن “إحصاءات المعتقلين مرتفعة، ولا توجد معلومات مفصلة عن وضعهم، وفي بعض الحالات، اعتقلت أسر بأكملها؛ بسبب مشاركة أبنائها في الاحتجاجات الأخيرة ضد الحكومة”.

وأشارت إلى أن بعض مدن خوزستان، تشهد إجراءات أمنية مشددة، مع مواصلة خروج مسيرات احتجاجية ليلية في بعض المناطق.

واعتبرت أن “وفاة بعض المحتجزين في ظروف غامضة، في سجن إيفين في طهران، وانتحار متظاهر أمس في مدينة آراك في معتقله، يؤكد أن الأوضاع خطرة بالنسبة للمتظاهرين المعتقلين”.

وأشارت المصادر إلى أن أسر المعتقلين الذين لقوا مصرعهم في الاحتجاجات لم تتسلم جثامينهم، وتم منع أهلهم من إقامة مراسم عزاء وتشييع علني.

وأكدت أنه “لا توجد معلومات عن وضع المعتقلين في مدينة مسجد سليمان”، ونقلت عن شهود عيان في المدينة قولها: “إن قوات الأمن لا تسمح لهم بدخول المدينة ومغادرتها، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا”.