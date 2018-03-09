محتجون يقتحمون السفارة الإيرانية في لندن (صور وفيديو)

اقتحم محتجون مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، احتجاجًا على اعتقال الزعيم الديني الشيعي، حسين الشيرازي.

وقبل أيام، اعتقلت السلطات الإيرانية الشيرازي؛ بسبب محاضرة دينية تقول إنه هاجم فيها ولاية الفقيه، حيث تحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر في بلاد الإسلام.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” (حكومية)، أن المهاجمين دخلوا مبنى السفارة، ورفعوا علمهم على شرفة المبنى، دون أي رد فعل من جانب شرطة لندن.

وأضافت الوكالة أن الاعتداء انتهى بتوقيف المعتدين (لم تحدد عددهم)، وأن وزارة الخارجية الإيرانية أعربت عن إدانتها لهذا الهجوم.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية لندن إن أربعة أشخاص ممن اعتلوا مبنى السفارة احتجزوا للاشتباه بتورطهم في أضرار جنائية ولوجودهم بصورة غير قانونية في مقر دبلوماسي.

ولم يصب أحد بأذى خلال الواقعة واحتجز الأربعة بعدما نزلوا طوعا بعد نحو ثلاث ساعات.

Attackers Storm Iran’s Embassy in London pic.twitter.com/1BwA20lfix — Jason Unruhe☭ (@MaoistRebelNews) March 9, 2018

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء (مقربة من الحكومة)، بأن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، عباس عراقجي، أبلغ السفير البريطاني لدى طهران، استنكار بلاده الشديد للاعتداء على السفارة.

و”الشيرازية”؛ جماعة شيعية من الاثني عشرية، تُنسب إلى رجل من آل الشيرازي الفارسي، يُشكّلون تياراً دينياً كبيراً متمدداً في البلدان والمناطق التي يتواجد بها الشيعة لا سيما إيران، لكنها تعارض نظام الحكم القائم على ولاية الفقيه في طهران.