صحيفة: ترامب ونتنياهو يتشاركان صفات “الكراهية والوقاحة”

شنت صحيفة “غارديان” البريطانية هجومًا لاذعًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة بأنهما يتشاركان صفات “الكراهية والأنانية والوقاحة”.

ورأت الصحيفة في مقال نشرته، مساء أمس الجمعة، بأن كليهما يعتمدان على ما وصفته بـ “أقوى أنواع الوقود”؛ لاستمرارهما في السلطة، وهي “الخوف والحقد والكراهية”، مشيرة إلى اتهامات ترامب المتكررة ضد السود وغيرهم، وهي صفة أيضًا يشاركه فيها نتنياهو بلعبه على وتر الخوف من الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى حرائق عام 2016 في غابات فلسطين، واتهامات نتنياهو غير المباشرة للفلسطينيين بتصريحاته التي وصفهم فيها بـ “العناصر الأكثر عدائية لإسرائيل”، لافتة إلى أن هذه الكلمات هي “رموز دائمة” تعني الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة: “فوق ذلك كله، فإن ترامب وبيبي (نتنياهو) يتشاركان بمزيج سام من الأنانية والوقاحة وعدم الخجل”، مشيرة إلى لجوء الرئيس الأمريكي باستمرار لشبكة تويتر؛ للتهجم على الشرطة الفيدرالية أو وزارة العدل ومؤسسات أخرى، وقيام نتنياهو في نفس الوقت بكتابة تعليقات متواصلة على الفيسبوك، معتبرة أن هدفيهما واحد.

ولفتت الصحيفة إلى الدور الذي لعبه نتنياهو في إسقاط رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، مشبهة ذلك بتصريحات ترامب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، بضرورة اعتقال منافسته هيلاري كلينتون، مضيفة:”هما كلاهما يفتقران للخجل.”

واعتبرت الصحيفة بأن الفرق بين ترامب ونتنياهو فقط هو النظام السياسي لبلادهما، وهو أن ترامب يمكن إسقاطه بالطرق السياسية؛ عن طريق مجلس الشيوخ بالتهم الموجهة ضده، على عكس نتنياهو الذي يمكن أن يتم إزاحته عن طريق الشرطة بتهم الفساد.

وختمت قائلة: “على هذا الأساس يسعى نتنياهو إلى الدعوة لانتخابات مبكرة قد تتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء إسرائيل، وهو ما قد يعطيه بعض الزخم، وفي حال فوزه مرة أخرى، فإن ذلك سيتيح له الاستمرار في منصبه، وفي نفس الوقت حضور جلسات المحاكمة ضده للدفاع عن نفسه… وقد يكون ذلك عملًا جريئًا ومثيرًا بالفعل، سيراقبه ترامب بإعجاب بكل تأكيد.”