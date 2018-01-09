كوريا الشمالية تعيد خط اتصالات “الطوارئ” مع جارتها الجنوبية

وافقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، على إعادة تشغيل خط اتصالات الطوارئ العاجلة مع الجيش الكوري الجنوبي، لمنع وقوع حوادث فى البحر الأصفر.

وكشفت وكالة أنباء “يونهاب” عن وجود مفاوضات حكومية دولية جارية بين الدولتين الكوريتين في المنطقة منزوعة السلاح.

وذكرت الوكالة، أنه خلال هذا الاجتماع، أبلغ وفد كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، بأن خط الاتصالات الطارئة الذي توقف بسبب المواجهات الحادة في شبه الجزيرة الكورية، قد أعيد العمل به اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة نقلًا عن ممثل لم يذكر اسمه لوفد كوريا الجنوبية، أن الجيش الكوري الجنوبي فحص خط الاتصال مع كوريا الشمالية على الساحل الغربي، ووجد أن الحرارة عادت إليه.