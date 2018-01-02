كوريا الجنوبية تعرض على جارتها الشمالية إجراء محادثات جديدة

عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية، تشو ميونغ جيون، اليوم الثلاثاء، إجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية خلال الأسبوع المقبل في قرية بانمونجوم الحدودية، وذلك بعد يوم واحد من اقتراح مماثل تقدمت به بيونغ يانغ لإجراء محادثات مشتركة رغم تمسكها بطموحها النووي.

وقال تشو في مؤتمر صحافي، إنه يتوقع أن تركز الكوريتان، إن أجريت المحادثات في التاسع من يناير/ كانون الثاني، على إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي تبدأ الشهر القادم.

وجاءت التصريحات بعد خطاب أدلى به زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم أمس الاثنين بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه: “منفتح على الحوار مع سول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية الشتوية”، لكنه أعلن أيضًا أن كوريا الشمالية قوة نووية وستواصل مشاريعها الصاروخية.