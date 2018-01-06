مصرع أكثر من ألفي مقاتل أفغاني دربتهم إيران في سوريا‎

المصدر: أ.ف.ب

قُتل أكثر من ألفي “متطوّع” أفغاني درّبتهم إيران في سوريا، خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب النظام السوري خلال السنوات الخمس الماضية، حسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول أفغاني.

وينتمي هؤلاء إلى “لواء الفاطميين” المؤلف من مجندين أفغان شيعة، والذي يعتبر من بين القوات الرئيسة التي درّبها ضباط إيرانيون للقتال في سوريا.

والمعروف أن إيران تدعم عسكريًا نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد الفصائل المعارضة.

وصرّح حجة الإسلام زهير مجاهد أحد المسؤولين الأفغان في هذا اللواء أن “اللواء قدّم أكثر من ألفي شهيد كما أُصيب 9 آلاف من عناصره بجروح منذ تدخله في سوريا قبل 5 سنوات”.

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي في السنوات الأخيرة تقارير حول مشاركة مقاتلين أفغان في المعارك في سوريا على جبهات عدة، خصوصًا ضد تنظيم داعش .

ويتألف لواء الفاطميين من مقاتلين سابقين ينتمون الى الأقلية الأفغانية الشيعية “الهزارة” التي كانت تحارب مقاتلي طالبان، بالإضافة الى مقاتلين أفغان كانوا يقاتلون إلى جانب إيران خلال الحرب مع العراق (1980-1988)، بحسب صحيفة “شرق” الإيرانية، وقد قُتل نحو 3 آلاف مقاتل أفغاني خلال الحرب الإيرانية-العراقية، بحسب مجاهد.

وتمنح إيران الجنسية الإيرانية لعائلات المقاتلين الأجانب الذين “يسقطون شهداء” في النزاع في سوريا والعراق، وتفيد وسائل إعلام إيرانية بشكل منتظم عن مقتل “متطوعين” أو “مستشارين إيرانيين”.