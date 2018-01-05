ماكرون يقوّض آمال تركيا بالانضمام للاتحاد الأوروبي خلال لقائه أردوغان

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة خلال لقائهما في باريس أن التطورات الأخيرة في تركيا لا تسمح بأي تقدم في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي:”إن التظاهر بإمكانية فتح فصول جديدة في محادثات الانضمام هو ضرب من النفاق”.

وشدّد ماكرون على أن الدول الديمقراطية عليها احترام حكم القانون في معركتها ضد التطرف، فيما عبّر عن مخاوفه إزاء مصير طلاب ومدرسين وصحفيين في تركيا.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان بعد محادثات في باريس:”على نُظمنا الديمقراطية أن تكون قوية في تصديها للتطرف، لكن في الوقت ذاته على نُظمنا الديمقراطية أن تحمي حكم القانون بشكل كامل”.

وردًا على ماكرون قال الرئيس التركي إن بعض الصحفيين يساعدون في رعاية “الإرهابيين” من خلال كتاباتهم، وإن “الإرهاب لا يتشكل من تلقاء نفسه، والإرهاب والإرهابيون لهم من يرعاهم”.

وأضاف:”هؤلاء الرعاة هم أشخاص ينظر إليهم على أنهم مفكرون، يغذون (الإرهاب)… من خلال أعمدتهم في الصحف. وفي يوم ما تجد هؤلاء الأشخاص وقد ظهروا كإرهابيين أمامك”.

وحول انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي قال أردوغان إن تركيا تعبت من الانتظار، وإنه “لا يمكن ان نستجدي بشكل دائم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، وذلك مع استمرار تجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.