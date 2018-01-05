أردوغان يقول إنه سيبحث التعاون الدفاعي في زيارته لفرنسا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيبحث التعاون الدفاعي مع فرنسا، شريكة تركيا في عضوية حلف شمال الأطلسي، خلال زيارته باريس، اليوم الجمعة.

وأكد أردوغان، أن أنقرة ستخطو خطوة “مهمة” مع كونسورتيوم (يوروسام) الدفاعي الفرنسي الإيطالي، لكنه لم يوضح ماهية هذه الخطوة.

ووقعت تركيا في نوفمبر الماضي، خطاب نوايا مع فرنسا وإيطاليا؛ للتعاون في مشروعات دفاع مشتركة. وقالت مصادر بوزارة الدفاع التركية حينها، إن أنقرة تفكر في نظام صاروخي، يستند إلى نظام سامب-تي الصاروخي، الذي ينتجه يوروسام.

وجاءت التصريحات بعد أسبوع، من توقيع أنقرة اتفاقًا مع روسيا؛ لإمداد تركيا ببطاريات صواريخ إس-400، في خطوة أقلقت الغرب؛ لأن هذه البطاريات لا يمكن دمجها في الهيكل العسكري لحلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول قبل سفره إلى باريس؛ حيث سيلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: “نحن على استعداد لتعزيز تعاوننا مع فرنسا في كل المجالات، بما في ذلك صناعة الدفاع”.

وأضاف: “الخطوة التي سنخطوها في إطار وجود، فرنسا وتركيا وإيطاليا في (يوروسام)، مهمة وسنناقشها اليوم مجددًا”.

وتابع قائلاً، إنه سيبحث مع ماكرون قضايا، مثل: وضع القدس والعراق وليبيا، وآخر التطورات المتعلقة بجزيرة قبرص المقسمة، ومسائل مرتبطة بالاتحاد الأوروبي.