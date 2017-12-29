ترامب يشترط بناء جدار مع المكسيك لحماية الأطفال في نظام الهجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، “إنه لن يفكر في إعادة تطبيق برنامج للهجرة كان يحمي المهاجرين صغار السن من الترحيل، إلا إذا حصل على تعهد من الديمقراطيين بمساعدته في بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وإنهاء برامج أخرى للهجرة”.

والجدل بشأن الهجرة سيكون قضية محورية في واشنطن في مطلع العام الجديد، قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأنهى ترامب في سبتمبر/ أيلول الماضي برنامج داكا، الذي يحمي مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال من الترحيل، وأمهل الكونغرس حتى مارس/ آذار2018 لطرح حل طويل الأجل، حيث يرغب الديمقراطيون في استمرار البرنامج.

وقال ترامب على تويتر، يوم الجمعة، “أبلغت الديمقراطيين، وهم على دراية كاملة، بأنه لا يمكن إعادة داكا دون السور المطلوب بشدة على الحدود الجنوبية، وإنهاء البرنامج المروع تشين ميغريشن ونظام اليانصيب السخيف وغيرهما”.

وكان ترامب وعد خلال حملته الانتخابية في 2016 ببناء سور على الحدود مع المكسيك، ويواصل الدعوة لذلك علنًا منذ انتخابه.