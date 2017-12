ترامب يتهم الصين بدعم واردات النفط لكوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خيبة أمله إزاء استمرار التعاون التجاري والاقتصادي بين بكين وبيونغ يانغ، خاصة بسبب استمرار إمدادات النفط لكوريا الديمقراطية.

وكتب ترامب على صفحته على “تويتر”، اليوم الخميس: “من المحزن جدًا أن تسمح الصين بإمدادات النفط إلى كوريا الشمالية، ومن المستحيل التوصل إلى حل للمشكلة الكورية الشمالية بطريقة ودية إذا استمر ذلك”.

Caught RED HANDED – very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017