ترامب يتهم الصين بدعم واردات النفط لكوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خيبة أمله إزاء استمرار التعاون التجاري والاقتصادي بين بكين وبيونغ يانغ، خاصة بسبب استمرار إمدادات النفط لكوريا الديمقراطية.

وكتب ترامب على صفحته على “تويتر”، اليوم الخميس: “من المحزن جدًا أن تسمح الصين بإمدادات النفط إلى كوريا الشمالية، ومن المستحيل التوصل إلى حل للمشكلة الكورية الشمالية بطريقة ودية إذا استمر ذلك”.