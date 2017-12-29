بوتين يصادق على اتفاقية لتوسيع قاعدة طرطوس العسكرية في سوريا

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على اتفاقية مع النظام السوري، تقضي بتوسيع قاعدة طرطوس العسكرية الروسية، غربي سوريا.

وتشمل الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه (السفلى والعليا) في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الجاري، توسيع مساحة مركز الإمداد المادي والتقني في القاعدة، لتصبح بذلك “قاعدة بحرية روسية بشكل كامل ورسمي”، بحسب وكالة “تاس” الروسية.

وصرح بوتين، أمس الخميس، أن القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس “ستواصلان عملهما بشكل دائم”.

وأشار إلى أنهما “قلعتان هامتان” لحماية مصالح بلاده في سوريا.

يشار إلى أن دمشق صادقت على الاتفاقية مطلع عام 2016.

وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، لمدة 49 عامًا، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عامًا إضافية، في حال عدم إرسال أي من الطرفين إخطارًا كتابيًا للآخر قبل عام من انقضاء مدتها، يطالب فيه بتعليق الاتفاقية.

كما تقضي بـ “عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات”، وفق “تاس”.