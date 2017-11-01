موكب الرئيس الروسي يخلق أزمة في طهران وبوتين يعتذر (فيديو وصور)

اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، عن الازدحام الذي سببه موكبه بعد وصوله طهران في وقت سابق من اليوم، للقاء المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني والأذربايجاني إلهام علييف: “شكرًا لشعب طهران، خلقنا إزعاجًا لهم اليوم في زيارتنا للعاصمة، واليوم رأيت مدى صعوبة السفر في هذه المدينة الكبيرة”.

وانتقدت وسائل إعلام إيرانية ومواقع إخبارية، الموكب الكبير للرئيس الروسي أثناء مغادرته مطار مهر آباد وسط طهران باتجاه منطقة سعادت آباد، حيث مقر الرئاسة الإيرانية لاستقبال الوفود الأجنبية.



