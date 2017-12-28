مصدر إسرائيلي: إعلان ترامب بشأن القدس أعاق ترميم العلاقات مع الأردن

قال مصدر سياسي إسرائيلي، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في وقت سابق من هذا الشهر، أعاق ترميم العلاقات الإسرائيلية – الأردنية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن المصدر، الذي لم تحدد اسمه، قوله إن “إسرائيل والمملكة الأردنية توصلتا إلى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان؛ لكن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، عرقل تطبيقه”.

وأضاف المصدر صباح اليوم الخميس، أن “إسرائيل وافقت على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها، والاعتذار، وتعويض ذوي المواطنيْن الأردنييْن اللذين قتلهما حارس الأمن الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة “.

ولم تتأكد بنود هذا الاتفاق من الجانب الأردني.

وكان حارس أمن إسرائيلي، أطلق النار في شقة تابعة للسفارة الإسرائيلية، في تموز/يوليو الماضي، على أردنييْن اثنيْن؛ ما أدى إلى مقتلهما.

وثارت أزمة بين الأردن وإسرائيل، بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترافقه السفيرة الإسرائيلية، بتنظيم استقبال “حار وحميمي”، لحارس الأمن مع نشر مكتبه صورًا له وهو يعانقه.

وطالب الأردن بتقديم حارس الأمن الإسرائيلي إلى المحاكمة في إسرائيل، وهو ما لم تفعله الحكومة الإسرائيلية.

ورفض الأردن، منذ وقوع الحادث، السماح للسفيرة الإسرائيلية بالعودة إلى العاصمة الأردنية عمان، وطالب بعزلها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف في السادس من الشهر الجاري بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ ما أثار غضب العديد من الدول العربية والإسلامية وقاد لانتقادات دولية.

ويعتبر الأردن الراعي للمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى.