مصر: نتابع مع الأردن ملف تعويضات المواطن المقتول

أعلنت السفارة المصرية في الأردن، اليوم الخميس، متابعتها ملف التعويضات الخاصة بالمواطن المصري الذي توفي متأثرًا بإصابته، وذلك عبر المكتب العمالي، والمستشار القانوني للسفارة، لدى المملكة.

وقالت وزارة القوى العاملة المصرية في بيان، إنها: “تلقت تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في عمّان؛ يفيد بوفاة المواطن علي السيد مرسي، الذي تعرض لاعتداء بالضرب من قبل أردنيين في محافظة الزرقاء قبل أيام”.

وأضافت الوزارة، أن: “السلطات تحاول حاليًا إنهاء الإجراءات الخاصة بالمتوفى؛ لنقل جثمانه إلى مصر“، مشيرة إلى أنها: “كلفت فريقًا لمتابعة التحقيقات الجارية في القضية المعروضة على المدعي العام الأردني”.

والأحد الماضي، أوضحت الخارجية المصرية، أن المواطن مرسي، تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني، إثر مشاجرة بينهما، على مبلغ مالي، في محافظة الزرقاء الأردنية، وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر في الجمجمة”.

وأفادت وقتها بأنه تم إلقاء القبض على المشتكى عليه، ومعه 5 أفراد أردنيين، وطبقًا لما جاء في التقرير الطبي، فإنه تم توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الشخص المعتدي، وإحالته – والعاملين معه بصفتهم شهودًا – إلى مدعي عام محافظة الزرقاء.

وروى شقيق المواطن المصري الذي توفي أمس “الأربعاء”، متأثرًا بجراحه، بعد أيام من الاعتداء عليه، في محافظة الزرقاء الأردنية، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة.

وقال شقيق المتوفي ويدعى عصام مرسي، إن شقيقه يبلغ من العمر 54 عامًا وتم الاعتداء عليه من قبل شخص فلسطيني و4 أدرنيين، بعد خلافات بين الجانبين.

وأضاف في تصريح لـ “إرم نيوز” أن شقيقه اعتاد على السفر إلى الأردن منذ 25 عامًا من أجل العمل في إحدى المهن المتعلقة بالتشييد والبناء.

وكانت وزارة القوى العاملة المصرية قد أعلنت عن تلقيها تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في عمّان يفيد بوفاة المواطن مرسي الذي تعرض لاعتداء بالضرب من قبل أردنيين في محافظة الزرقاء قبل أيام.

والأحد الماضي، قالت الخارجية المصرية، إن المواطن علي السيد مرسي، تعرض لاعتداء من قبل مواطن أردني، إثر مشاجرة بينهما، على مبلغ مالي، بمحافظة الزرقاء الأردنية، وحالته الصحية غير مستقرة نتيجة تعرضه لكسر بالجمجمة.