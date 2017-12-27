روسيا تقول إنها ستحد من طلعات المراقبة العسكرية الأمريكية فوق أراضيها

قالت وكالة الإعلام الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن موسكو ستحد من نطاق طلعات المراقبة العسكرية الأمريكية فوق روسيا، اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل ردًّا على قيود أمريكية على الطلعات الروسية المماثلة فوق الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت روسيا بالاستهزاء باتفاقية “السماوات المفتوحة” التي تهدف لبناء الثقة بين جيشي البلدين، وبدأ سريانها عام 2002 وقالت إنها تعتزم اتخاذ إجراءات ضد موسكو.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، ذكرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أن هذه الإجراءات ستشمل الحد من الطلعات العسكرية الروسية فوق الأراضي الأمريكية، ردًّا على ما قالت إنه قيام موسكو بمنع طلعات مراقبة أمريكية فوق جيب كاليننغراد الذي تتركز فيه قوات عسكرية بكثافة عالية في منطقة بحر البلطيق.

وتردد أن الولايات المتحدة تحرص على تقييد الطلعات الروسية فوق ألاسكا وهاواي، وكذلك تقييد المسافة التي تقطعها طائرات المراقبة الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن جورجي بوريسنكو، المسؤول الكبير في وزارة الخارجية قوله، إن موسكو ستتخذ خطوات مماثلة ردًّا على الإجراءات الأمريكية الجديدة بدءًا من أول يناير/ كانون الثاني، وستفرض قيودًا على المناطق التي يمكن لطائرات المراقبة الأمريكية التحليق فوقها.