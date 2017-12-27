روسيا تتهم أمريكا بتدريب مقاتلين سابقين لـ”داعش” في سوريا

اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية العامة، الجنرال فاليري جيراسيموف، الولايات المتحدة بتدريب مقاتلين سابقين لتنظيم “داعش” في سوريا لمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وتركزت اتهامات جيراسيموف في مقابلة صحفية، على قاعدة عسكرية أمريكية في معبر التنف الحدودي السوري مع العراق بجنوب البلاد.

وتقول روسيا، إن القاعدة الأمريكية غير قانونية، وإنها أصبحت هي والمنطقة المحيطة بها “ثقبًا أسود” يعمل فيه المتشددون بلا أي عائق.

واشار جيراسيموف، لصحيفة (كومسومولسكايا برافدا) اليوم الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة تدرب مقاتلين كانوا في السابق من أفراد تنظيم “داعش”، لكنهم يسمون أنفسهم الآن، الجيش السوري الجديد أو يستخدمون أسماء أخرى.

وأضاف، أن أقمارًا صناعية روسية وطائرات دون طيار روسية، رصدت كتائب المتشددين بالقاعدة الأمريكية.

وتابع: “هم في واقع الأمر يتدربون هناك”، لافتًا -أيضًا- إلى وجود عدد كبير من المتشددين ومقاتلي التنظيم السابقين في الشدادي، وقال إنه توجد قاعدة أمريكية فيها كذلك.

وأضاف، “من الناحية الفعلية هم من داعش، لكن بعد التعامل معهم يتغيرون ويتخذون اسمًا آخر، ومهمتهم هي زعزعة استقرار الوضع”.

وخسر “داعش” هذا العام معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله اليوم الأربعاء، إن “الجزء الرئيس من المعركة مع داعش في سوريا انتهى”.

وتقول الولايات المتحدة، إن قاعدة التنف مؤقتة وتستخدم في تدريب القوات الشريكة في الحرب على التنظيم. وقد رفضت اتهامات روسية مماثلة في الماضي، وقالت إن “واشنطن لا تزال ملتزمة بقتل أعضاء التنظيم وحرمانهم من الملاذات الآمنة”.

وقد سحبت روسيا بعض قواتها من سوريا، لكن جيراسيموف قال إن “احتفاظ موسكو بقاعدة جوية وقاعدة بحرية هناك يتيح لها التعامل مع جيوب عدم الاستقرار عندما تظهر”.