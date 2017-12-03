ترامب ينفي أن يكون طلب من “إف بي آي” التخلي عن التحقيق بشأن مستشاره السابق فلين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، إنه لم يطلب قط من جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي وقف التحقيق المتعلق بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق.

وفلين هو أول مسؤول بإدارة ترامب يقرّ بالذنب، في جريمة كشفت عنها تحقيقات المحقق الخاص روبرت مويلر في مساعي روسيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وعزل ترامب كومي من منصبه في مايو أيار.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر يقول: “لم أطلب قط من كومي وقف التحقيق بشأن فلين، إنها مجرد المزيد من الأنباء الكاذبة للتغطية على كذبة أخرى لكومي”.

من جانبه، اعتبر قنسطنطين كوساشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي، أن مباحثات مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيرغي كيسلياك السفير الروسي السابق لدى واشنطن، تشير “بشكل أكبر إلى محاولات أمريكا التأثيرعلى مواقف موسكو وليس العكس”.

وأضاف في تصريحات على موقع “فيسبوك”، أن ّ” تلك المحادثات لا تثبت أي تدخل لروسيا في الشأن الأمريكي”.

وتساءل كوساشيف قائلًا:” ماذا ارتكب فلين؟ الحقيقة الوحيدة أنه لم يكشف عن التفاصيل الكاملة لمحادثاته مع السفير الروسي كيسلياك خلال التحقيقات الأولية التي خضع لها”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وأمس الأول (الجمعة)، اعترف مايكل فلين، بذنبه فيما يتعلق بإدلائه بـ”تصريحات ومعلومات كاذبة “حول اجتماعه بمسؤولين روس لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.أي)”.

كما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، أن “فلين تواصل مع السفير الروسي بناء على طلب من أحد المسؤولين البارزين خلال فترة الانتقال الرئاسي بين ترامب وسلفه”.

وأوضح المكتب الفيدرالي أن عملية التواصل مع الحكومات الأجنبية كانت تتمحور حول ” قرار مجلس الأمن الدولي القادم حول إسرائيل”.

وفي فبراير/شباط الماضي، أفادت تقارير إعلامية، أن لقاءً جرى بين فلين والسفير الروسي، قبيل تسلمه مهام منصبه، وأنه قدّم معلومات “مضللة” بهذا الشأن لنائب الرئيس، مايكل بنس، ومسؤولين آخرين، ما أدى إلى إقالته بعد 25 يومًا من تسلمه منصبه.