استغرقت 4 ساعات.. تفاصيل زيارة بشار الأسد السرية لروسيا أمس الاثنين (فيديو وصور)

أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في منتجع سوتشي على البحر الأسود أمس الاثنين حيث بحثا الحرب على الإرهاب وفرص التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وأضاف الكرملين أن بوتين هنأ الأسد على إنجازاته في محاربة الإرهاب في سوريا.

وقال الرئيس بوتين إن “سوريا بصدد الانتهاء من الحرب على الإرهاب”.

وأبلغ بوتين الأسد بأن التسوية السياسية السلمية في سوريا قضية رئيسة بعد انتهاء الحرب على الإرهاب، وأن عملية السلام في أستانة خطوة مهمة.

وقال بوتين، إن محادثات أستانة سمحت بإطلاق حوار عميق مع المعارضة السورية.

وأضاف بوتين، أن مبعوثه الخاص سيشرف على اجتماعات المعارضة السورية في الرياض، يومي الـ22 والـ23 من نوفمبر.

وقال الكرملين، إن بوتين أبلغ الأسد أن اجتماعهما يأتي قبل زيارة لرئيسي تركيا وإيران إلى روسيا هذا الأسبوع.

وكشف بوتين أنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي والزعماء الإقليميين بشأن سوريا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء.

وأتم الكرملين أن بوتين والأسد بحثا عقد مؤتمر بشأن سوريا.

وشكر الرئيس الأسد بوتين على دعمه العسكري والسياسي، ووجه الشكر -أيضا- للقوات المسلحة الروسية عن دورها، وضحاياها من أجل “إنقاذ سوريا”.

وأضاف الأسد أن دمشق مهتمة بدعم العملية السياسية بعد هزيمة الإرهابيين، وقال إن “ثمة حاجة لدعم روسيا؛ لضمان عدم تدخل دول أخرى في الحوار بين السوريين”.

وكشف الأسد أنه مستعد لإجراء حوار مع أي شخص مهتم بالتسوية السياسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لروسيا أمس استغرقت أربع ساعات.