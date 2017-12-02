ترامب يعد تصرفات فلين خلال الانتقال الرئاسي “قانونية”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم السبت، “إن تصرفات مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين بعد انتخابات عام 2016 كانت قانونية”.

وأقر فلين الجمعة بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي، ووافق على التعاون في التحقيقات التي يجريها المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التواطؤ المحتمل بين روسيا وحملة ترامب، في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب في تغريدة “كان لابد أن أقيل الجنرال فلين لأنه كذب على نائب الرئيس ومكتب التحقيقات الاتحادي، لقد أقر بالذنب بشأن تلك الأكاذيب، هذا أمر مشين، لأن تصرفاته خلال الانتقال كانت قانونية.. لم يكن هناك شيء يستدعي إخفاءه”.