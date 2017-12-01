ترامب: تيلرسون سيبقى وزيرًا للخارجية مع اختلافنا في موضوعات محددة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يرحل عن الإدارة الحالية، نافيًا بذلك ما تردد من تقارير صحفية أفادت بأن البيت الأبيض يعتزم تغييره.

وكتب ترامب على تويتر: “تكهنت وسائل الإعلام أني أقلت ريكس تيلرسون، أو أنه سيترك منصبه قريبًا.. هذه أنباء مزيفة”.

وتابع: “هو لن يغادر، وعلى الرغم من أننا نختلف بشأن موضوعات محددة إلا أننا نعمل معًا بشكل جيد”.

واعتبر تيلرسون، في وقت سابق الجمعة، أن التكهنات حول نية الرئيس ترامب إقالته قريبًا من منصبه بأنها “مضحكة”.

وتدور شائعات منذ أشهر عن تدهور العلاقة بين الرئيس ووزير خارجيته.

وبرزت هذه التقارير مجددًا، الخميس، حين توقع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية استقالة تيلرسون، نقلًا عن مصادر في البيت الأبيض.

وردًا على سؤال الصحافيين عما إذا كانت التسريبات من البيت الأبيض تهدف إلى دفعه للاستقالة، اكتفى تيلرسون بالقول: “إنها مضحكة”.

ولم يسعَ البيت الأبيض لنفي التقارير، لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية شددت على أن تيلرسون باقٍ في منصبه.

والجمعة، نفى تيلرسون بنفسه تلك التقارير، عند التقاط الصور الرسمية مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج.

ومن المتوقع أن يلتقي تيلرسون ترامب في البيت الأبيض لاحقًا، الجمعة، لإجراء محادثات مع السراج والانضمام إلى وزير الدفاع جيم ماتيس على مائدة الغداء.