البيت الأبيض : ريكس تيلرسون لا يزال وزيرًا للخارجية

أعلن البيت الأبيض ردًا على تكهنات اليوم الخميس حول تغيير وشيك لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، أن الأخير ما زال في منصبه، مشيرًا إلى عدم وجود “أي إعلان في هذه المرحلة”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، سارة ساندرز في بيان: “ليس هناك أي إعلان في هذه المرحلة، حيث يواصل السيد تيلرسون تولي وزارة الخارجية، والحكومة برمتها تركز على نهاية هذه السنة الأولى الناجحة بشكل لا يصدق لإدارة دونالد ترامب”.

بدورها، قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية بأن تيلرسون “شوهد اليوم في البيت الأبيض، بعد ساعات من نشر صحيفة نيويورك تايمز لتقرير قالت فيه: إن البيت الأبيض يفكر بإقالته واستبداله بمدير وكالة الاستخبارات المركزية، سي آي إيه، مايك بومبيو”.

وقالت بوليتيكو: إن “زيارة البيت الأبيض ليست مدرجة على جدول أعماله، ولا على جدول الإرشادات اليومية للبيت الأبيض”.