اتهام تيلرسون بانتهاك قانون حظر تجنيد الأطفال في الجيوش الأجنبية

كشفت وثائق حكومية داخلية، أن مجموعة تضم نحو 12 من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت خطوة غير معتادة، تمثلت في توجيه اتهام رسمي لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بانتهاك القانون الاتحادي الذي يمنع الجيوش الأجنبية من تجنيد الأطفال.

وأفادت مذكرة سرية معارضة للخارجية الأمريكية، لم يكشف عنها في السابق، بأن تيلرسون خالف قانون حظر تجنيد الأطفال؛ عندما قرر في يونيو/ حزيران استثناء العراق وميانمار وأفغانستان من قائمة أمريكية، تضم المخالفين لقانون حظر تجنيد الأطفال.

ورفع الدول من القائمة السنوية، يجعل من السهل تزويدها بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

ويعتبر كلٌّ من العراق وأفغانستان حليفين وثيقين للولايات المتحدة في الحرب على الجماعات الإسلامية المتشددة، بينما تمثل ميانمار حليفة ناشئة لمواجهة نفوذ الصين في جنوب شرق آسيا.