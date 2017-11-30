ترامب يستقبل ولي عهد البحرين بالبيت الأبيض ويصفه بالـ”الصديق العظيم”

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في البيت الأبيض.

وقال ترامب، في كلمة متلفزة لمراسلي البيت الأبيض، إنه “لشرف عظيم لي استقبال ولي عهد البحرين في المكتب البيضاوي”.

وأضاف ترامب: “نحن نبرم العديد من الصفقات؛ لأن البحرين تبتاع الكثير من الأشياء من الولايات المتحدة، حسب ما سمعت ما قيمته 9 مليارات دولار، وهذا أمر حسن، رائع، نحن نثمن هذا الأمر”.

واستطرد الرئيس الأمريكي بعد وصف الأمير سلمان بأنه صديق عظيم، متحدثًا عن العلاقات بين البلدين بالقول: “لدينا (الولايات المتحدة والبحرين) علاقات طويلة وعظيمة، وستصبح أفضل”.

من جانبه، قال الأمير سلمان إنه “لشرف عظيم لي أن أكون هنا هذه رحلة مهمة جدًا بالنسبة لنا، وبكل تأكيد نحن نبني على العلاقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة التي تمتد لمئة عام، والتي خدمت شعبي كلا البلدين، وسنواصل السعي لإيجاد طرق لتقويتها”.

وكان ولي العهد البحريني بدأ الثلاثاء الماضي زيارة إلى الولايات المتحدة استهلها بلقاء كل من وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون ثم وزير الدفاع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس؛ حيث قام الجانبان بتوقيع تمديد اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والبحرين.

إضافة إلى لقائه مسؤولي الإدارة الأمريكية، ورئيس مجلس النواب بول رايان، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونل.