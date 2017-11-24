محامو مايكل فلين يقطعون الاتصالات مع فريق ترامب 

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن فريق الدفاع عن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مايكل فلين، قطع الاتصال مع الفريق القانوني للرئيس دونالد ترامب، مما يشير إلى أن فلين قد يتعاون مع المحققين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن أربعة أشخاص على علاقة بالقضية، إن محاميي فلين كانوا يتبادلون في وقت سابق معلومات مع محاميي ترامب، لكن تم إنهاء هذا الترتيب .

وقد تكون هذه الخطوة مؤشرًا على أن فلين يحاول التفاوض على اتفاق مع المدعين العامين في التحقيق، الذي يقوده المستشار الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

ومن جهة أخرى، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن جاي سايكولو، أحد أعضاء الفريق القانوني لترامب، قوله إن الخطوة لم تكن “غير متوقعة تمامًا”، مضيفًا “لا أحد يجدر به الاستنتاج بأن هذا يعني أي شيء عن تعاون (فلين) ضد الرئيس”.