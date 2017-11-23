في رسالة عيد الشكر.. ترامب يشيد بمكاسب عسكرية و”تخفيضات ضريبية كبيرة”

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة متفائلة في مناسبة عيد الشكر، اليوم الخميس، إلى القوات الأمريكية في الخارج، مشيدًا بالتقدم الذي حققته في أفغانستان والمعركة ضد تنظيم داعش.

وأبلغ ترامب، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بالم بيتش بولاية فلوريدا، عسكريين يخدمون في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى بأنهم “أناس متميزون جدًا جدًا”.

ووصف الجنود الأمريكيين في أفغانستان بأنهم “مقاتلون شجعان بشكل مدهش” حققوا “نقلة نوعية” في الأشهر الـ 3 إلى الـ 4 الماضية.

وقال ترامب: “نحن نقاتل لننتصر”، مضيفًا أن مشاة البحرية ينزلون “الهزيمة تلو الهزيمة” بتنظيم داعش.

وأبلغ ترامب الجنود أنهم يمكنهم أن يتطلّعوا إلى الداخل ليروا فوائد “تخفيضات ضريبية كبيرة ومبهجة” وإلى سوق للأسهم تسجل مستويات قياسية مرتفعة وإلى وظائف ونمو اقتصادي.

وقال: “نحن نحقق نجاحًا في الداخل.. الاقتصاد يعمل على نحو رائع.. أنتم تقاتلون من أجل شيء حقيقي، أنتم تقاتلون من أجل الخير”.

وفي حين ساعدت أجواء التفاؤل بشأن إصلاح رئيس للضرائب في دفع سوق الأسهم الأمريكية للصعود معظم العام الحالي، فإن الرئيس الجمهوري لا يزال يسعى إلى أول انتصار تشريعي مهم بعد عام تقريبًا على تولّيه الرئاسة.

وعبّرت غالبية بين خبراء اقتصاديين مؤخرًا عن اعتقادهم بأن من غير المتوقع أن ينجح الجمهوريون في إقرار التخفيضات الضريبية في الكونغرس هذا العام.

ويشكك خبراء اقتصاديون أيضًا في أن التشريع سيعطي دفعة مهمة للاقتصاد.