أمريكا: “خلافة داعش” ستزول من الوجود قبل نهاية 2017

قال براين هوك، مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، ومستشار الوزير ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تنتهي ما تسمى بـ”دولة الخلافة”، التي أعلنها تنظيم داعش قبل 3 أعوام، من الوجود قبل نهاية عام 2017.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، في كلمة أمام مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، الخميس، أن “الوزير تيلرسون يشارك كثيرًا في الدبلوماسية التي تهدف إلى هزيمة داعش ودولته المزعومة قبل نهاية العام الجاري”.

ووفقًا لتقديرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، فإن “التنظيم المتشدد فقد 95% من الأراضي التي سيطر عليها في سوريا والعراق”.

وأشار هوك إلى أن “الولايات المتحدة تتوقع أن تتعاون مع روسيا حول المناطق الجديدة لتخفيف حدة التصعيد في سوريا، كما نأمل في التعاون بمجالات أخرى مع موسكو”.

وتابع: “في سوريا، نظمنا مناطق تخفيف التصعيد منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مشيرًا إلى أن “إحدى هذه المناطق تعمل جنوب غرب سوريا منذ يوليو/ تموز الماضي”.