إطلاق سراح سويسرية مخطوفة في دارفور بالسودان

قال محمد بريمة ،نائب والي شمال دارفور، اليوم الأربعاء، إن السلطات السودانية أطلقت سراح عاملة إغاثة سويسرية اختطفت في دارفور الشهر الماضي.

وكانت السلطات السودانية قالت ،في وقت سابق: إنها تعتقد أن عصابة خطفت السويسرية من أمام منزلها ،قرب مدينة الفاشر.

وأشار بريمة إلى أنها في حالة صحية جيدة، وموجودة في مقر أمني.

يذكر أن سويسرا دعت قبل أيام، للإفراج السريع غير المشروط عن عاملة الإغاثة، لكنها لم تدلِ بأي تفاصيل أخرى بشأنها.

ومدد السودان ،أمس الأحد، وقفًا لإطلاق النار من جانب واحد مع المتمردين حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد أيام فقط من رفع الولايات المتحدة عقوبات فرضتها على السودان قبل 20 عامًا، وتم ربطها بإحراز تقدم في حل الصراعات المستمرة.

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 ،عندما حملت قبائل غير عربية في الأساس السلاح ضد الحكومة السودانية.