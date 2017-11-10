رئيس جنوب السودان يعلن تمديد حالة الطوارئ في أربع ولايات‎

أصدر الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أربع من ولايات البلاد.

وبحسب القرار الذي بثه التلفزيون الحكومي اليوم الجمعة، فإن تمديد حالة الطوارئ سيشمل كلًّا من ولايات “قوقريال، التونج، واو، واويل”، الواقعة شمال غربي البلاد.

وتم فرض حالة الطوارئ في الولايات المذكورة في يوليو/ تموز المنصرم على خلفية أحداث عنف بين المجتمعات المحلية لأسباب تتعلق بنهب الأبقار والنزاع حوال المراعي.

وظلّت تلك الولايات تشهد أحداث عنف متفرقة بين المجتمعات المحلية من الرعاة والمزارعين ومعظمهم من قبيلة الدينكا.

وتُتهم قيادات حكومية تنحدر من تلك الولايات بتغذية الصراعات المحلية من خلال تسليح المجموعات العشائرية، بالأخص في ولاية قوقريال مسقط رأس الرئيس ميارديت.

وتعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدًا قبليًّا.

وخلّفت هذه الحرب حوالي عشرة آلاف قتيل، وشرّدت مئات الآلاف من المدنيين، علمًا بأن اتفاق سلام أُبرم في أغسطس/ آب 2015، لم يفلح في إنهائها.