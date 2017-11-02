كوريا الشمالية “تكذب” تقريرًا إعلاميًا عن وقوع قتلى في سادس تجاربها النووية

رفضت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، تقريرًا إعلاميًا قال إن، سادس تجارب “بيونغ يانغ” النووية أدى لمقتل الكثيرين، واصفة التقرير بأنه “مضلل”.

وذكر تلفزيون “أساهي” الياباني، يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة لم يسمها، أن موقع كوريا الشمالية الخاص بالاختبارات النووية انهار بعد التجربة السادسة التي فجرت فيها قنبلة ذرية في أيلول/ سبتمبر؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية إنه “تقرير كاذب” يهدف إلى تشويه سمعة البلاد والتقدم الذي تحرزه في المجال النووي.